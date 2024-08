Biah Rodrigues celebra ao lado de Sorocaba primeiro mês de gêmeos - Divulgação

Publicado 11/08/2024 20:26

Rio -Biah Rodrigues, de 27 anos comemorou neste domingo (11) o primeiro mês dos seus gêmeos, Zion e Angelina, fruto do seu relacionamento com o cantor Sorocaba. Com um ensaio, o casal não apenas comemorou o crescimento dos caçulas, como o Dia dos Pais.



Os dois, que também têm Theo, de quatro anos, e Nanda, de dois, escolheram como tema: girafinha. Na legenda Biah escreveu: "O feliz dia dos pais está diferente esse ano.1mes dos bebês Zion e Angelina."