Isabel Veloso e Lucas Borbas - Reprodução / Instagram

Isabel Veloso e Lucas Borbas Reprodução / Instagram

Publicado 11/08/2024 15:32 | Atualizado 11/08/2024 15:38

Rio - Isabel Veloso, 18 anos, anunciou, neste domingo (11), que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o marido, Lucas Borbas. A influenciadora compartilha com os seguidores a rotina após descobrir que tem câncer.

"Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir'. ‭‭Salmos‬ ‭139‬:‭16‬. Amo vocês", escreveu.

fotogaleria

Neste sábado (10) , ela revelou que descobriu novos nódulos no seio e que irá fazer exames para investigar.

Isabel foi diagnosticada aos 15 anos com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue, considerado agressivo. Na ocasião, ela chegou a fazer sessões de quimioterapia e em novembro de 2023, alcançou a remissão. Mas, três meses depois, a doença voltou de forma mais agressiva e os médicos recomendaram somente cuidados paliativos.