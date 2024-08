Angelo Paes Leme e o filho Caetano de 12 anos - Dan Delmiro / Agnews

Publicado 11/08/2024 17:51 | Atualizado 11/08/2024 17:52

Rio -Ângelo Paes Leme, de 50 anos foi visto passeando neste domingo (11o com sua mãe e o filho Caetano, de 12 anos, em um shopping da Zona Sul Do Rio, celebrando o Dia dos Pais. O menino é fruto do relacionamento com a atriz Anna Sophia Folch, com quem é casado há 15 anos.



O ator estava vestindo uma calça jeans e uma blusa social branca, enquanto o filho usava uma calça beje e blusa listrada. O trio entrou em uma loja de utilidades de casa e atraiu quem estava por perto.