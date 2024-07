Nicolas Prattes mostra preparativos para correr maratona nas Olimpíadas de Paris - Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes mostra preparativos para correr maratona nas Olimpíadas de ParisReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 10:25

Rio - O ator Nicolas Prattes, de 27 anos, utilizou os stories do Instagram, nesta terça-feira (23), para mostrar sua preparação para correr a primeira maratona de amadores nas Olimpíadas de Paris 2024, que acontece no mês que vem. O artista ainda contou que recebeu um uniforme que os atletas brasileiros irão usar nas Paraolimpíadas.



"Pronto, já está decidido o que vou colocar hoje no meu treino", disse o ator mostrando as peças. Em seguida, ele vestiu o uniforme para treinar para a corrida.

No domingo (21), Nicolas celebrou a novidade numa publicação do Instagram. "Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho". No domingo (21), Nicolas celebrou a novidade numa publicação do Instagram. "Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho".

Nos comentários da publicação, famosos e seguidores parabenizaram o ator. "Vai ser incrível demais. Te amo", declarou a namorada de Nicolas, a apresentadora Sabrina Sato. "Parabéns!!! Torcendo por você", desejou a sogra, Kika Sato Rahal. "Você merece", opinou uma internauta.



Essa é a primeira vez que uma Olimpíada abre, para amadores, o mesmo percurso dos atletas profissionais. O projeto "Maratona para Todos" selecionou cerca de 40 mil pessoas para vivenciar a experiência de um atleta olímpico. Serão realizadas duas provas: o percurso clássico de 42 quilômetros e outro de 10 quilômetros, marcadas para o dia 10 de agosto. Enquanto os profissionais correm pela manhã, os amadores farão a prova de noite.