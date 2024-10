Kéfera se pronuncia após polêmica com Vera Fischer ser exposta - Reprodução / Instagram

"Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu para explicar melhor a história que o João contou na Blogueirinha, que envolve eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também", iniciou.A influenciadora rebateu o comentário de João sobre ela ter 'autoestima de quem tem muito seguidor'. "Eu nem tenho essa autoestima toda, não me acho por conta de seguidor, é uma opinião dele, não entendi, mas só para explicar que a história não foi como ele contou"."O que, de fato, existe, é um grupo no WhatsApp com a frase: 'Eu tinha uma bolsa', que foi a frase que Vera falou nesse dia que ela deu uma bebidinha a mais. Ela estava procurando a bolsa dela em um restaurante e ela falou: 'Tinha uma bolsa'. Algo assim, que na hora foi muito engraçado e todo mundo riu. E foi isso. Ela não me atacou bolsa, não teve briga, não teve nada. Não entendi porque o João decidiu contar isso e contar isso desse jeito", se mostrou surpresa.A youtuber riu da situação, explicando que nunca imaginou ter que se pronunciar sobre uma situação envolvendo Vera. "Um dia você está assistindo a Vera na Globo, admirando o trabalho dela, e anos depois você tem que explicar publicamente que nunca brigou com ela. Nunca imaginei ter que me explicar em relação a isso".Por fim, Kéfera brincou com a situação, falando que gostaria de, no futuro, se pronunciar sobre um affair com Cauã Reymond. "Cauã, com todo o respeito. 'Vambora', tá? Se você estiver disponível... Não sei se está solteiro ou se não está. [...] Pega por dó. Com esse apelo consigo te conquistar?".