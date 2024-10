Maíra Cardi - Reprodução Facebook

Publicado 15/10/2024 17:06

Rio – Maíra Cardi, de 41 anos, respondeu uma pergunta no Instagram Stories nesta última segunda-feira (14), desabafando sobre seu sumiço nas redes sociais. A influenciadora contou que tem sido difícil se manter ativa na internet, considerando estar cada vez mais assustadora pelas brigas e notícias ruins.

"Tem sido bem difícil para mim estar aqui. A internet está cada dia mais assustadora, as pessoas destilam seu pior o tempo todo, as notícias são ruins, todos brigando o tempo todo", declarou.



A coach relata que tem passado mais tempo com pessoas que a fazem bem: "Procuro estar onde me faz crescer, aprender sorrir. Tenho estado muito com minhas alunas, elas me trazem muita alegria. Deus, marido, filhos, família e amigos".



Seguidores de Maíra pediram, na caixinha de perguntas, que a influenciadora não sumisse mais, trazendo conteúdo como costumava fazer habitualmente: "Na verdade é pedir para você não sumir. Você é luz em meio de tanta coisa não legal na internet", comentou um internauta.