Lilian Cabral registra Fabio Assunção, Letícia Colin e Carol Castro falando com os filhos por videochamada nos bastidores de novela Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 17:23 | Atualizado 15/10/2024 17:27

Rio - Lilia Cabral, de 67 anos, encantou os fãs ao compartilhar um momento descontraído nos bastidores de "Garota do Momento", nova novela daa 18h da Globo. Nos stories, a atriz registrou seus colegas de elenco Fabio Assunção, Letícia Colin e Carol Castro aproveitando o tempo no camarim para fazer uma videochamada com seus filhos.



"Os três mais queridos, conversando com os filhos no FaceTime. Um momento lindo de se registrar”, escreveu Lilia.



Na trama, Letícia Colin interpreta Zélia, a secretária da cruel Maristela, papel de Lilia Cabral. Zélia está envolvida na farsa arquitetada por Maristela contra Clarice, personagem de Carol Castro. Fabio Assunção dá vida a Juliano Alencar, filho herdeiro da Perfumaria Carioca, uma das maiores fábricas de sabonetes do Brasil nos anos 1950. Novela estreia dia 4 de novembro.

