Rosé, integrante do Blackpink, acena para fãs da varanda de hotel no Rio

Rio - Integrante do grupo sul-coreano Blackpink, Rosé interagiu com os fãs da varanda de um hotel na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (18). A cantora de 27 anos surgiu poucas horas após o lançamento do single "APT", em parceria com Bruno Mars. A presença da artista na cidade levantou suspeitas de uma possível participação no show que o cantor fará neste final de semana.



Na última quarta-feira, Bruno Mars compartilhou o registro de um encontro com Rosé e brincou que a cantora tentou beijá-lo . O artista, que namorava a modelo Jéssica Caban, anunciou que está solteiro durante show realizado em São Paulo no início do mês.

