Bruno Mars ao lado de Rosé, integrante do BLACKPINK, Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 19:55

Rio - Nesta quarta-feira (16), Bruno Mars despertou a curiosidade dos seguidores ao compartilhar o registro de um encontro com Rosé, integrante do grupo sul-coreano Blackpink. A postagem foi realizada em meio uma série de apresentações que o cantor faz pelo Brasil."Então, esse era eu lutando pela vida depois que @roses_are_rosie me apresentou a um jogo de bebida coreano e me deixou animado. Logo depois, ela tentou me beijar e eu fiquei tipo: 'Uau, Rosie! que parte do jogo é essa?' Ela estava tipo, 'Eu não vou mais brincar com você, garotinho! A grande Rosie está levando isso a sério'. Abalado, eu respondi 'pare com isso, Rosie, estou com medo!' Mas tirando isso, noite super relaxada", escreveu na legenda da publicação.