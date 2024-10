João Vicente de Castro - reprodução Instagram

João Vicente de Castroreprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 16:55 | Atualizado 16/10/2024 17:05

Rio - João Vicente de Castro, ator e ex-namorado de Sabrina Sato, trouxe leveza e diversão ao reagir à notícia da segunda gravidez da apresentadora. Em uma publicação feita pelo perfil do Porta dos Fundos, João aparece em cenas cômicas, interpretando uma reação exagerada ao descobrir que sua ex está esperando mais um filho.

fotogaleria

No vídeo, João Vicente aparece em quatro momentos distintos de "tristeza": sentado no chão de um banheiro, apoiado em uma lata de lixo; batendo a cabeça contra uma janela; deitado e chorando, e em uma cena final, desenhando uma pinta na testa de uma mulher, imitando a famosa marca registrada de Sabrina. A legenda da publicação reforça o tom cômico: "Quando você descobre que sua ex está grávida."A publicação rendeu muitos comentários divertidos. "A pinta me pegou. Clássico dos homens tentar uma atual parecida com a ex", escreveu uma seguidora. "Hahahaahahahahaha socorro", comentou Fê Paes Leme. O tom leve e bem-humorado de João Vicente conquistou os internautas, que curtiram a brincadeira com a notícia da gravidez.João Vicente e Sabrina namoraram entre 2013 e 2015, mas a amizade entre os dois seguiu firme. Mesmo após o término, eles mantiveram uma relação de proximidade, o que permitiu essa troca descontraída nas redes sociais. O vídeo não só divertiu os seguidores, mas também reforçou o vínculo amigável entre os dois.