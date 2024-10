Pyong, Jake e Sammy - reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 16:20

Rio - Sammy surpreendeu seus seguidores ao revelar uma curiosa confusão do filho Jake, de 4 anos. Em um vídeo postado no Instagram, Sammy contou que o menino tem certeza de que seu pai, Pyong Lee, é o cantor do famoso hit sul-coreano "Gangnam Style", lançado por Psy em 2012.





Em um trecho dos Stories, Sammy disse não saber como explicar ao pequeno Jake que o pai não é a voz por trás da música. “Ele jura que é o pai dele que canta essa música! Não sei como contar que não é”, disse a atriz, enquanto mostrava o filho dançando animadamente ao som do sucesso global.



A paz reinou

Recentemente, Sammy e Pyong participaram de um ensaio fotográfico de Dia das Crianças com o filho. As fotos mostram os três em um piquenique, brincando e sujos de tinta, marcando um raro momento em família desde as polêmicas envolvendo o ex-casal.



Após a sessão de fotos, Sammy fez uma publicação solo onde exaltou o papel do filho em sua vida. O momento foi significativo, pois foi a primeira vez que Sammy apareceu publicamente ao lado de Pyong Lee desde as acusações de alienação parental e violência doméstica que ela fez no passado e que ele negou publicamente.