Paolla Oliveira Reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 14:31

Rio - A atriz Paolla Oliveira, interprete de papéis icônicos na TV brasileira, como a próxima Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", compartilha sua visão sobre a pressão por perfeição imposta às atrizes e a importância de ser autêntica. Ela defende seu processo de empoderamento e o uso das redes sociais para influenciar mulheres de forma verdadeira.

Aos 42 anos e em preparação para sua 12ª novela, Paolla Oliveira reflete sobre como as atrizes da "moda antiga" foram condicionadas a esconder suas emoções e manter uma imagem idealizada de perfeição. "Todo mundo é um pouco famoso hoje (risos). Mas as famosas à moda antiga foram criadas para ser perfeitas, não dar problema, não andar descabelada, não chorar, não ser vulnerável... Eu faço parte dessa geração, mas decidi que também não quero ser", comenta Paolla, ao relatar sua decisão de se libertar dessas expectativasEm entrevista à Quem, a atriz compartilha que seu desejo é olhar para o futuro, absorvendo aprendizados das gerações mais jovens que trazem à tona discussões sobre autenticidade e vulnerabilidade. "Não quero ficar para trás no que não me fazia bem. É olhar para frente e aprender com essa galera, com a juventude, que fala, que se expõe", afirma.Paolla destaca o papel das redes sociais como uma ferramenta poderosa para se conectar com outras mulheres e inspirar mudanças. Segundo ela, a consistência de influenciar só vem com a verdade. "O que eu venho falando agora faz parte de uma mudança muito genuína minha, um desejo de ser melhor, de completar esses 10 anos e falar: 'eu vou colocar em prática tudo o que eu aprendi até agora'", revela.Ela ainda acrescenta que se identifica com diversas mulheres, independentemente de idade ou proximidade, mostrando a importância de ouvir e se conectar com diferentes histórias: "Para mim, as outras mulheres é que são grandes plataformas. Quando elas falam e eu consigo me ligar e me identificar com qualquer uma que seja, com a idade que tenha, de perto ou de longe, eu me movimento também."