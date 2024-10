Lore Improta e Liz - Reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 12:47

Rio – Lore Improta, de 31 anos, desabafou sobre ter que ficar longe da filha com Léo Santana, por conta de agenda de trabalho. A dançarina mostrou um vídeo no Instagram que recebeu de Liz, de 3 anos, dizendo que está com saudade da mãe, e revelou que sente culpa por estar distante da pequena.

"Coração fica como? Sempre sentimos culpa né? Mas sei que ela vai entender a busca pelos meus sonhos, assim como vi a minha mãe em busca dos dela. E tudo fica bem! Te amo, filha. Que você me veja como inspiração para ir atrás dos seus também. Daqui a pouco mamãe está em casa”, declarou Lore na terça-feira (15).



Juntos há 8 anos, Lore Improta e o cantor Léo Santana viajam a trabalho e compartilham momentos com os internautas.