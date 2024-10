Fiuk dá cheiro em ’cangote misterioso’ - Reprodução do Instagram

Publicado 16/10/2024 09:15

Rio - Fiuk, de 33 anos, publicou uma foto dando cheirinho em um "cangote misterioso" e movimentou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (16). Não demorou muito para os internautas especularem que seria a pessoa que estava com o filho do Fábio Jr.

O nome da cantora Clau, de 28, foi apontado por alguns usuários do X, antigo Twitter. "Parece a Clau", afirmou um internauta. "Fiuk está ficando com a cantora e compositora Clau", opinou outro.

Ex-namorado de Luisa Sonza, Chico Moedas também foi citado. "Acordei com a imagem do Fiuk beijando o pescoço do Chico Moedas e estou um tanto abismado", apontou um usuário da rede social. "É o Chico Moedas", apostou outro.