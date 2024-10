Liam Payne e Niall Horan se encontraram na Argentina no início de outubro - Reprodução / X

Liam Payne e Niall Horan se encontraram na Argentina no início de outubroReprodução / X

Publicado 16/10/2024 20:34 | Atualizado 16/10/2024 20:37

fotogaleria

Os dois se encontraram nos bastidores da "The Show Live On Tour", turnê de Horan que passou por São Paulo e Rio de Janeiro no final de setembro antes de chegar à capital argentina Payne chegou a compartilhar registros do show e uma foto ao lado do amigo. "Reunidos", escreveu ele, no Snapchat.O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte.De acordo com o "La Nación", as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, cidade no interior da Inglaterra, e ganhou fama com a One Direction, banda inglesa formada no reality musical The X Factor. Após a separação da banda, em 2016, seguiu carreira solo.