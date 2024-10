Raquel Brito falou sobre aproximação de Gizelly Bicalho em A Fazenda - Reprodução/Youtube

Publicado 16/10/2024



fotogaleria Rio - Após deixar "A Fazenda 16" por recomendações médicas , Raquel Brito participou do podcast "Aquecendo o Feno" e comentou sobre a relação com a Gizelley Bicalho. No bate-papo com Lucas Selfie, a baiana revelou que a advogada se aproximou dela por interesse, uma vez que seu irmão, Davi Brito, venceu a última temporada do "BBB"."Tinha muita gente que eu percebi que estava comigo por interesse, mas eu não quero detalhar nomes. Vai gerar muita polêmica. Eu senti um pouco. Eu gosto muito dela [Gizelly], mas eu sentia uma aproximação tentando puxar pro lado dela", disse Raquel.

Ela explicou ainda que desejava criar uma imagem própria com a entrada no programa da Record e deixar de ser conhecida apenas como a irmã do Davi. "Eu imaginei, só que eu não queria julgar as pessoas. Eu queria que as pessoas gostassem de mim por gostar da Raquel, mas não por ser irmã de Davi. Sei que tenho apoio da torcida, mas não quero me garantir nisso. Não quero que as pessoas se aproximem de mim por interesse", frisou.