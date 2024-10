Sheila Mello e Beto Jamaica desfilam no São Paulo Fashion Week ao som do É o Tchan - Tomzé Fonseca/Agnews

Publicado 16/10/2024 16:35

Rio - Sheila Mello, 46 anos, inovou na passarela da São Paulo Fashion Week ao desfilar para uma grife, nesta quarta-feira (16), dançando sucesso do grupo É o Tchan enquanto Beto Jamaica, 59, cantava ao lado dela. Os dois usaram looks com a mesma estampa durante a apresentação.

Sheila foi a loira do Tchan, substituta de Carla Perez e entrou no grupo baiano em 1998 através de um concurso realizado pelo "Domingão do Faustão", na Globo.

Além de Sheila e Beto Jamaica, Deborah Secco e Lore Improta também marcaram presença no terceiro dia do São Paulo Fashion Week (SPFW) N58. O desfile aconteceu no PACUBRA (Pavilhão de Culturas Brasileiras), localizado no Parque Ibirapuera, na capital paulista.