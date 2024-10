Cynthia Erivo detona edição de pôster feita por fãs - Reprodução / Instagram

Cynthia Erivo detona edição de pôster feita por fãsReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2024 15:45

Rio - A atriz Cynthia Erivo usou as redes sociais para protestar sobre uma edição feita por fãs do pôster do filme "Wicked". Nesta quarta-feira, a artista se revoltou nos Stories, do Instagram, e detonou a imagem, que imita a ilustração do musical de sucesso da Broadway e esconde os olhos dela.

"Esta é a coisa mais selvagem e ofensiva que eu já vi", iniciou a atriz em seu desabafo. "Igual àquela terrível inteligência artificial de nós lutando, igual a pessoas perguntando 'sua ****** é verde?' Nada disso é engraçado. Nada disso é fofo. Isso me degrada. Isso nos degrada. O pôster original é uma ilustração", seguiu.

"Eu sou um ser humano na vida real, que escolheu olhar para diretamente para câmera, para você, o espectador...porque, sem palavras, nos comunicamos com nossos olhos. Nosso pôster é uma homenagem e não uma imitação para editar meu rosto. E esconder meus olhos é me apagar. E isso é profundamente doloroso", finalizou Cynthia.

Estrelado por Erivo e Ariana Grande, "Wicked" chega aos cinemas brasileiros em 21 de novembro. O filme conta a história de Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum, que ainda não descobriu seu verdadeiro poder e de Glinda, uma menina popular, ambiciosa que só quer saber de privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma.

As duas se encontram como estudantes na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz, e se tornam grandes amigas, uma afinidade improvável, mas profunda. Baseado no musical da Broadway de mesmo nome, esta é a primeira vez que "Wicked" chega às telonas após mais de duas décadas de sucesso nos teatros.