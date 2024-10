Eliana - Ju Coutinho/ Divulgação GNT

Eliana Ju Coutinho/ Divulgação GNT

Publicado 16/10/2024 15:15 | Atualizado 16/10/2024 15:18

Rio - Eliana segue consolidando sua trajetória na TV Globo com novos projetos já programados para 2025. O mais recente é o 'Casa de Verão da Eliana', que estreia em janeiro no GNT e Globoplay. O programa, com seis episódios, será gravado em uma mansão de frente para o mar, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.



O programa terá encontros entre a apresentadora e seus convidados, entre famosos e anônimos, proporcionando momentos de descontração. A ideia é explorar o lado mais íntimo e divertido de Eliana, que estará acompanhada de amigos e familiares em diferentes atividades. De música a culinária, passando por drinks e técnicas de relaxamento, cada episódio destacará um aspecto da convivência à beira-mar.A possibilidade de o programa ganhar novas edições no inverno já está em pauta, dependendo da repercussão. A atração pode até se expandir para o digital, com um spin-off no YouTube do GNT, onde Eliana receberia influenciadores para conversas leves, com temas variados.Além do "Casa de Verão", Eliana também será a nova apresentadora do "The Masked Singer Brasil", assumindo o comando da atração a partir de janeiro. Com uma nova temporada inspirada em personagens icônicos das novelas da TV Globo, o programa trará homenagens à dramaturgia brasileira como parte das comemorações dos 60 anos da emissora.Entre as fantasias previstas estão figuras marcantes como Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, e Sol, de Vai na Fé. A temporada contará com 12 episódios e um especial de Natal.