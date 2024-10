Liam Payne fez parte do grupo One Direction - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2024 21:13 | Atualizado 16/10/2024 21:33

Rio - Fotos mostram um cenário de destruição no quarto de Liam Payne, ex-vocalista da banda One Direction, antes de sua morte na Argentina. O cantor, de 31 anos, faleceu após cair do terceiro andar de um hotel no bairro Palermo, onde estava hospedado com a namorada, Katy Cassidy.

As imagens divulgadas pelo jornal argentino 'Clarín' revelam um quarto devastado, com móveis quebrados, televisão danificada e indícios de tumulto nas horas finais de Payne. Segundo a publicação, foram encontrados fósforos, velas na banheira, papel alumínio, um pó branco, além de um isqueiro e a tampa de uma lata de refrigerante com marcas de queimado.O jornalista Ángel de Brito, conhecido no mundo do entretenimento argentino, também comentou sobre o estado em que foi encontrado o ambiente. "O quarto estava completamente bagunçado e com restos do que ele usou durante o dia", relatou.Payne foi socorrido no pátio interno do hotel Casa Sur após sua queda do terceiro andar. Médicos do SAME, serviço de emergência da Argentina, chegaram ao local em sete minutos, mas não conseguiram salvá-lo. O diretor do SAME, Alberto Crescenti, confirmou a gravidade das lesões. "Não houve possibilidade de reanimação. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal."A ligação para o serviço de emergência descreveu a presença de "um homem agressivo", sugerindo que Payne poderia estar sob efeito de drogas ou álcool. A polícia foi acionada e chegou ao hotel pouco após a queda.De Brito também revelou informações sobre o momento pessoal de Payne, destacando que o cantor estava em processo de reabilitação. "Ele estava lidando com o alcoolismo, algo que começou durante os anos com o One Direction, quando a equipe da banda os trancava em quartos de hotel para protegê-los do assédio dos fãs e da pressão das turnês."