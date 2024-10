Ratinho - reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 18:57 | Atualizado 16/10/2024 19:11

Rio - Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, compartilhou uma situação delicada durante a gravação de seu programa na terça-feira (15). O empresário e apresentador foi vítima de um golpe no qual criminosos se passaram por seu filho e o induziram a fazer uma transferência via PIX no valor de R$ 50 mil.