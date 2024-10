Romulo Estrela marcou presença no ’Encontro’ desta quarta-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 16:26

Rio - Romulo Estrela esteve no programa "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (16) e contou detalhes da preparação para viver Drauzio Varella no filme 'Por Um Fio', inspirado no livro homônimo escrito pelo médico. O projeto tem previsão de estreia para 2025.

fotogaleria No longa-metragem, o ator contracena com Bruno Gagliasso, que interpreta Fernando Varella, irmão de Drauzio. Ele também era médico e morreu em 1991 em decorrência de um câncer no pulmão. "É um privilégio poder interpretar esse personagem que todo mundo conhece, que está no imaginário de todos e é tão presente na nossa vida", disse Romulo.

O artista revelou alguns cuidados que tomou para compor o personagem. "Eu tentei me aproximar o máximo possível dessa aparência do Drauzio, do que é o Drauzio de 40 anos. Mas também tive uma liberdade poética para criar esse Drauzio. É claro que algumas coisas de caracterização a gente teve que fazer para chegar próximo. Mas foi um desafio, tive que perder peso", falou.