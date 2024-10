Whindersson Nunes - Reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 17:09

Rio – Internautas foram surpreendidos com um comentário deixado por Whindersson Nunes, de 29 anos, em uma foto postada por Vitão, no Instagram, na última segunda-feira (14). O humorista elogiou e afirmou que o cantor está parecido com ele, e os seguidores relembram o namoro do cantor com Luísa Sonza.



"Parece eu, men kkkk agora achei você bonito", declarou Whinderson. Os internautas rapidamente reagiram ao comentário do humorista: "A Luísa achou parecido também", afirmou um. "Imagina ficar de gracinha com o cara que 'macetou' sua ex depois dela te largar para ficar com ele", comentou outro.



Vitão namorou a cantora Luísa Sonza meses após ela anunciar o fim do casamento com Whinderson Nunes, o que levou o cantor a ser criticado nas redes sociais.