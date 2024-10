Eric Hernandez no Cristo Redentor - Reprodução Instagram

Eric Hernandez no Cristo Redentor Reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 14:24 | Atualizado 16/10/2024 15:09

Rio – Eric Hernandez, baterista e irmão do cantor Bruno Mars, visitou o Cristo Redentor e postou um registro no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (16). Com apresentações nos dias 16, 19 e 20 de outubro, no Estádio Nilton Santos, no Rio, o baterista brincou com os fãs e mostrou sua 'Identidade Brasileira', usando a música 'Garota de Ipanema', de Tom Jobim, como trilha sonora.

fotogaleria

Os fãs reagiram às imagens de Eric, conhecido como Panda. "Cidadão Brasileiro e naturalmente Carioca", comentou um usuário da rede social. "Assim como o Cristo, o Brasil está de braços abertos para você, Panda. Te amamos", disse outro fã.



Eric faz parte da banda Hooligans desde 2009 e acompanha Bruno na turnê pelo Brasil, que inclui 14 shows. A próxima apresentação será nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.