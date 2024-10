Paola Carosella rebate comentário de Tuca Andrada em rede social - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 14:22 | Atualizado 16/10/2024 14:24

Rio - Paola Carosella não gostou nada de ver Tuca Andrada dizer no X que dá um " gostinho especial ver tipos como Cintia Chagas , antifeminista e submissa, precisando da Lei Maria da Penha" e o rebateu na rede social. "Que comentário espantoso", disse a chef de cozinha.

O ator quis saber o que a espantava e ela respondeu: "Não deveria dar 'gostinho' nenhuma mulher precisar recorrer a Lei Maria da Penha... Nem mesmo aquela que critica o feminismo e suas conquistas. Às vezes o silêncio é a melhor opinião".

A discussão virtual entre os dois começou no sábado (12) e foi até segunda-feira (14). Tuca seguiu tentando se explicar dizendo que não sente um gostinho por uma mulher precisar da lei Maria da Penha. "Eu sinto um gostinho por ESSA mulher precisar da lei", justificou.

"Sabe o mais significativo de tudo? Continuamos (como sociedade) batendo na mulher e justificando a violência “porque ela errou, ela mereceu” Do homem, perpetuador da violência...", respondeu Carosella.

O ator rebateu dizendo que a chef de cozinha afirmou que a rede social não é lugar para ter uma conversa e até se arrependeu de ter lhe "dado engajamento". "Porém você fica comentando em público. Se realmente quisesse conversar sobre o assunto como civilizados, teria me chamado no privado. Você quer briga. Tô fora", reagiu ele.

"De forma alguma meu objetivo é esse. Você postou uma carta aberta me marcando, eu te respondi por aqui, assim como você me marcou na carta aberta e a postou no seu perfil e te respondi por aqui. Achei importante. Sempre podemos conversar claro! Onde e quando indicar. Boa noite", respondeu a ex-MasterChef.

Tuca escreveu que publicou uma carta aberta porque seu comentário foi público. "Como você já deve ter percebido, eu te sigo.Faz um tempo. Era só me chamar no privado. No entanto, continuou comentando aqui e alimentando o circo. Pra mim deu. A propósito, seus restaurantes são ótimos", disse.

Ele concluiu alegando que Paola pode não concordar com ele, mas corroborar com o "coro insano" de que ele apoia a violência contra a mulher porque ela não tem a mesma ideologia que ele, "é irresponsabilidade".

Entenda o caso

O divórcio da influenciadora Cíntia Chagas e a denúncia de violência doméstica contra seu ex-marido, o deputado Lucas Bove, continuam repercutindo. Em meio ao caso, o ator Tuca Andrada fez um comentário polêmico nas redes sociais, provocando a influenciadora por seu comportamento e opinião em relação ao feminismo. A indireta do artista deu o que falar nas redes sociais.

Diante da fala do artista, muitas mulheres reagiram e, entre elas, algumas concordaram: "Dá sim. Não estou dizendo que ela mereça, mas agora ela vai entender a importância das mulheres que lutam por essa lei e outras", afirmou uma internauta. "Adoro as voltas que o mundo dá", afirmou outra aos risos.

Por outro lado, a maioria das internautas criticaram duramente o posicionamento do ator. "Não, não dá. E quem é feminista de verdade jamais pensaria que nem você", declarou uma seguidora. "Sempre um homem né", ironizou outra. "Silêncio que o homem vai falar pra quem a Lei Maria da Penha foi criada! O feminismo luta para que a mulher seja o que ela quiser e não precise ser agredida por isso", disparou uma terceira.