Nicolas Prattes anuncia noivado com Sabrina Sato: Agora é noiva - Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 09:45 | Atualizado 16/10/2024 12:34

Rio - Sabrina Sato, 43, está grávida de Nicolas Prattes, 27. A novidade foi confirmada ao DIA pela assessoria da apresentadora na manhã desta quarta-feira (16).

"Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", diz a nota.

Sabrina já é mãe de Zoe, 5 anos, fruto do casamento com Duda Nagle e está com dois meses de gestação. O casal está junto desde fevereiro deste ano. Em setembro, o ator revelou no "Domingão com Huck" que está noivo da apresentadora. Luciano Huck se referiu a Sabrina como namorada dele, e ele reagiu dizendo: "Agora é noiva".

Sexo 50 vezes por semana

Em agosto, Nicolas surpreendeu ao revelar no programa "Sobre Nós Dois", comandado por Sabrina e Marcelo Adnet no GNT, que faz sexo 50 vezes por semana com a apresentadora.

"Considerando que a gente se vê sete dias na semana...Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes", completou ao responder à pergunta que apareceu no telão sobre o tema.

"Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", justificou.