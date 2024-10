Em meio a tratamento, Virginia Fonseca desabafa sobre enxaqueca: Não vivia um dia sem dor - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/10/2024 13:16 | Atualizado 16/10/2024 13:23

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, mostrou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (16), partes do tratamento para enxaqueca, que incluem injeções no crânio. Após isso, a empresária recebeu um relato de uma seguidora afirmando que as 'agulhas' lhe causavam 'desespero'. A criadora de conteúdo, então, desabafou ao dizer que elas 'não são nada perto das dores' que sente.

"Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto. Pensa em você ter que viver todos os dias com dor de cabeça. Pensa em você acordar com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui [nas redes sociais], compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa" iniciou a influenciadora.



"Eu não comentava todos os dias com vocês, porque chega a ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor. Tinha noite que chorava porque é angustiante você pensar: 'Será que vai ser assim para sempre?'. Então, tomaria até 100 agulhadas se fosse preciso", completou.



"E hoje eu acordei agradecendo muito a Deus por ter a possibilidade de me cuidar, porque só quem sofre com enxaqueca sabe o quão doloroso e angustiante é", finalizou.



A influenciadora iniciou os cuidados na Headache Center Brasil, clínica especializada no diagnóstico e tratamento de dores de cabeça e enxaqueca, fundada pela médica neurologista Thaís Villa. O tratamento iniciado por Virginia envolve uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de controlar os sintomas da doença. A empresária seguiu os conselhos da cantora Paula Fernandes, que há três anos segue em tratamento no mesmo lugar.