Vera Viel revelou como descobriu tumor Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 10:12

Rio - Vera Viel, de 49 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (16). A informação foi confirmada ao DIA, nesta manhã, pela unidade de saúde. A mulher de Rodrigo Faro "seguirá sob orientações médicas para continuidade do tratamento", informa a nota.

"Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre!", escreveu ela na legenda de uma foto em que aparecia segurando um bolo e balões.