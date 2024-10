Fernanda Montenegro - Divulgação / TV Globo

Publicado 16/10/2024 08:39 | Atualizado 16/10/2024 12:25

Rio - Considerada a maior atriz brasileira de todos os tempos, Fernanda Montenegro completou 95 anos nesta quarta-feira (16). Através das redes sociais, personalidades como a cantora Maria Bethânia e o ator Antonio Grassi homenagearam a artista, evidenciando sua importância para o cinema, televisão e teatro.

"Que dia grande hoje! 95 anos de Fernanda Montenegro. Que dia lindo! Parabéns, grande Fernanda! Nossa Fernanda! Imortal! Senhora da arte. Rainha plena dos palcos,orgulho da raça, imortal! Profunda admiração", escreveu a cantora Maria Bethânia na legenda da publicação de um vídeo com um trecho do documentário "Maria - Ninguém sabe quem sou eu", narrado pela atriz.



O ator Antonio Grassi foi outra personalidade que homenageou a artista. "Viva Fernandona, 95 anos! Parabéns e obrigado. 'Fernandona' vai muito além de um simples apelido carinhoso. Ele encapsula a grandiosidade de Fernanda Montenegro, não só pela sua presença imponente em cena, mas também pela enorme contribuição dela para o teatro, cinema e televisão brasileiros. É uma forma de reconhecer a imensidão do seu talento e o respeito que ela impõe, tanto no palco quanto na vida. Esse apelido simboliza o lugar quase mitológico que Fernanda ocupa na cultura brasileira, sendo uma referência de excelência artística e integridade", iniciou Antônio.

O ator Antonio Grassi foi outra personalidade que homenageou a artista. "Viva Fernandona, 95 anos! Parabéns e obrigado. 'Fernandona' vai muito além de um simples apelido carinhoso. Ele encapsula a grandiosidade de Fernanda Montenegro, não só pela sua presença imponente em cena, mas também pela enorme contribuição dela para o teatro, cinema e televisão brasileiros. É uma forma de reconhecer a imensidão do seu talento e o respeito que ela impõe, tanto no palco quanto na vida. Esse apelido simboliza o lugar quase mitológico que Fernanda ocupa na cultura brasileira, sendo uma referência de excelência artística e integridade", iniciou Antônio.



"E foi protagonizada por ela a imagem que nos acordou no dia 19 de agosto, dia do ator de teatro (sim, o dia existe!): Fernanda Montenegro se apresentando para uma plateia de 15 mil pessoas no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Um testemunho da relevância contínua dos atores na nossa cultura, mostrando que, apesar dos avanços tecnológicos, o público ainda busca e valoriza a experiência humana direta e insubstituível. Levantando questões sobre o que se perde quando trocamos o talento humano por algoritmos", finalizou o ator.

O cineasta e ator Miguel Falabella parabenizou a atriz. "Parabéns para a gigantesca Fernanda Montenegro, essa icônica libriana que vem nos ensinando o ofício desde sempre. Muitos beijos amorosos!"

"Parabéns, deusa!", expressou a jornalista Sandra Annenberg, também em seu perfil oficial do Instagram.

A aniversariante também celebrou a data especial através das redes sociais. "Hoje eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco", escreveu Fernanda Montenegro.

