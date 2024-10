Vera Viel publica foto em hospital - Reprodução do Instagram

Vera Viel publica foto em hospitalReprodução do Instagram

Publicado 13/10/2024 08:00

Rio - Vera Viel completou 49 anos, neste sábado (12), e ganhou uma festinha no quarto do Hospital Israelita Albert Einsten, onde está internada. A modelo, que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno na coxa esquerda, apareceu segurando um bolo e balões em uma foto publicada no Instagram. Ela também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu na data especial e deu detalhes do procedimento que foi submetida.

fotogaleria

"Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre!", escreveu Vera na legenda.

"Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação", completou a mulher de Rodrigo Faro.