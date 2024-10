Kerline Cardoso - Divulgação

Kerline CardosoDivulgação

Publicado 13/10/2024 05:00

Rio - Kerline Cardoso, de 32 anos, soma mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Natural de Fortaleza, no Ceará, a influenciadora digital, que ganhou destaque ao participar da 21ª edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo, está orgulhosa de suas conquistas. Ela também se aventurou ao integrar o elenco de "A Fazenda 14", da Record, e recentemente teve a primeira experiência como apresentadora. Ao MEIA HORA, a criadora de conteúdo fala da reviravolta na carreira, quanto tempo demorou para conquistar o valor do prêmio do "BBB" com os trabalhos publicitários e detalhes da vida pessoal.



fotogaleria

- Kerline, você soma mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais com muitas parcerias publicitárias. Como está sendo essa atual fase profissional?

Eu estou em uma fase que me enche diariamente de orgulho. Não foi fácil e não costumo fingir costume em relação às minhas conquistas. Sai do 'BBB', com autoestima e saúde mental afetada, mas mesmo assim consegui fazer do limão uma limonada, virei o jogo, ouvi muitos 'nãos', mas também tive muitas portas abertas. Hoje, concílio a minha carreira como influenciadora, com a de comunicadora, estou à frente de alguns projetos como apresentadora. Tenho estudado muito também para evoluir profissionalmente nessa área, mas sinto que estou no caminho certo.



- Antes de participar do 'Big Brother Brasil', você já trabalhava nesse meio de influenciadores digitais e até teve uma agência. Como foi esse início?

Sim, o meu "corre" começou antes do 'BBB'. Já tinha noção da força da internet, e uma das metas da minha ida para o 'BBB' era aumentar a minha audiência e captar atenção de grandes marcas, mas antes mesmo do reality já consegui tirar uma renda do meu trabalho de influenciadora de moda. Por conseguir fechar alguns trabalhos e sempre ter gostado de estudar essa área, acabei me aventurando com a abertura da minha agência. Na época, optei por fazer a estreia da empresa no Coachella, levei influenciadoras para trabalhar em um dos maiores festivais, mas acabei levando um golpe na hora de comprar os ingressos, que me deixou uma dívida e hoje consigo até rir dessa história, porque mesmo assim consegui levar as influenciadoras e entregar para as marcas o que havia sido combinado, mas foi um filme de terror na época (risos).



- O prêmio da sua edição do Big Brother Brasil foi de R$ 1,5 milhão. Apesar de não ter levado a melhor, conseguiu conquistar o valor da premiação trabalhando como influenciadora digital, depois que saiu do programa?

Eu consegui fazer o prêmio do BBB em menos de um ano.



- Apesar de ter sido a primeira eliminada do 'BBB 21', você foi uma figura marcante pro público e protagonizou diversos 'memes' de sucesso, conquistando milhares de seguidores nas redes sociais. Como foi essa reviravolta?

Não foi um processo fácil e nem teve uma receita de bolo. Lembro que eu só pensava que a minha família tinha dito antes do confinamento para eu só não ser a primeira eliminada, até porque sabemos que os primeiros a saírem do reality tinham o histórico de terem maiores desvantagens na hora de colher os frutos do programa. Mudei para São Paulo, tinha apenas pessoas que me ajudavam e a minha mãe, que assumiu o gerenciamento da minha carreira. Sentei, criei diversas estratégias, algumas não deram certo, mas em outras tive respostas super positivas. Foi um processo onde agarrei todas as oportunidades e tinha na cabeça que a única opção que eu tinha era dar certo, e assim fiz.



- Você participou do "Big Brother Brasil" e também de "A Fazenda". Quais foram as partes mais difíceis dos confinamentos?

Eu acredito que a convivência é sempre um dos maiores desafios de um reality (risos). No meu caso, participei dos dois maiores e também dos que são considerados os que tiveram mais fogo no parquinho.



- Após participar de dois realitys, você entraria em outro?

Não (risos). Reality agora só como comentarista mesmo. Já recebi convites para outros, sou uma grande apaixonada pelo formato, mas não me vejo voltando a participar.



- Kerline, você costuma compartilhar nas redes sociais um pouco da sua rotina de treinos. Além disso, o que você faz para manter a boa forma?

Eu tento manter o equilíbrio. Boa alimentação, beber bastante água. Faço exercícios regularmente, também faço tênis e ballet.



- O que gosta de fazer no tempo livre?

Eu sou 8 ou 80. Amo ficar em casa vendo filmes ou lendo um bom livro, mas também amo viajar, conhecer novos lugares. Gosto muito de praticar esportes também.



- Há pouco tempo você se aventurou na comunicação. Como avalia essa primeira experiência como apresentadora? Pretende continuar no ramo?

Eu já havia recebido convites para comandar projetos como apresentadora, mas sentia que ainda não era o momento. Esse ano resolvi aceitar esse desafio e estou muito feliz, inicialmente seria um projeto de três meses, e desde já lançou outros três.



- Quais são os projetos para o futuro?

Eu tenho aprendido muito sobre primeiro realizar e depois contar. Mas já posso adiantar que tenho outro projeto para 2025 voltado para a área da comunicação, e vocês também vão conhecer mais da Kerline empreendedora em 2025.



- Recentemente, você tornou público o relacionamento com o empreendedor Paulo Andrade. Como está sendo o momento atual da vida pessoal, fora do time das solteiras?

O Paulo tem sido um grande companheiro na minha vida. Temos aprendido muito um com o outro e compartilhando nossos momentos. Já era hora da 'pobe da Ker' viver um amor tranquilo (risos).

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa