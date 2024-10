Ivete Sangalo e Ludmilla - Araujo / Agnews

Publicado 13/10/2024 07:42

Rio - Ivete Sangalo fez uma participação especial no show de Ludmilla, em Campinas, neste sábado (12), e levou o público à loucura. Juntas no palco do do "Numanice", as artistas cantaram as músicas "Macetando", "Tempo de Alegria", "Beleza Rara", "Sorte Grande", "Bom", e outras. Elas também se jogaram na dança.

"Não podia contar porque era surpresa. Foi meu presente do Dia das Crianças: brincar, pular, me divertir no Numanice com essa 'deusona', minha amiga querida. Que festa linda, que noite... Estou muito feliz de estar aqui", afirmou Veveta no Instagram Stories. "Não podia contar porque era surpresa. Foi meu presente do Dia das Crianças: brincar, pular, me divertir no Numanice com essa 'deusona', minha amiga querida. Que festa linda, que noite... Estou muito feliz de estar aqui", afirmou Veveta no Instagram Stories.

Quem também participou do "Numanice" foi Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla. As duas dançaram juntinhas e deram um beijinho no palco.







