Liam Payne - Reprodução/Instagram

Liam PayneReprodução/Instagram

Publicado 16/10/2024 18:38 | Atualizado 16/10/2024 19:59

Rio - Ex-vocalista da banda One Direction, Liam Payne, de 31 anos, faleceu nesta quarta-feira (16) após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, capital da Argentina. A informação foi divulgada pelo jornal "La Nación". O artista deixa o filho Bear, de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

fotogaleria De acordo com o veículo argentino, a polícia foi acionada para conter um homem agressivo que estaria sob o efeito de álcool ou drogas. Responsável pelo Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME), Alberto Crescenti detalhou a ocorrência para o canal local "TN".

"Às 17h04, através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava em um pátio interno do hotel Casa Sur. Às 17h11, uma equipe local chegou e confirmou a morte de um homem. Mais tarde, descobrimos que ele era integrante de um grupo musical. Infelizmente, ele teve ferimentos incompatíveis com a vida em decorrência da queda, por isso tivemos que confirmar sua morte. Não houve possibilidade de reanimação", declarou.

Liam Payne ganhou fama internacionalmente ao integrar a banda One Direction, formada no reality show musical The X Factor em 2010. Além do artista, integravam o grupo Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik. A banda chegou ao fim em 2016. Três anos depois, Liam Payne lançou o primeiro álbum solo, intitulado "LP1".