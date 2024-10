Kim Jong-un acusou Seul de usar drones para lançar panfletos de propaganda sobre Pyongyang - STR / KCNA VIA KNS / AFP

Publicado 16/10/2024 19:31

A Coreia do Norte confirmou que dinamitou trechos de estradas e ferrovias que ligam o país à Coreia do Sul, que chamou de "Estado hostil", anunciou a mídia estatal nesta quarta-feira. Confirmando uma informação divulgada pelo Exército da Coreia do Sul, a agência KCNA reportou que as vias "foram totalmente bloqueadas por explosões".

Pyongyang anunciou na semana passada que fechará de forma permanente sua fronteira sul e que construirá posições defensivas, após passar meses instalando minas e construindo barreiras antitanque. Também acusou Seul de usar drones para lançar panfletos de propaganda sobre Pyongyang, e alertou que uma nova presença de drone seria considerada uma declaração de guerra.

Sobre a destruição de estradas e ferrovias, a KCNA ressaltou que se trata de "uma medida inevitável e legítima, tomada de acordo com a Constituição, que define claramente a Coreia do Sul como um estado hostil".