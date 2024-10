Asteroide em rota de colisão com a Terra - Pixabay

Publicado 16/10/2024 18:03

A Nasa, agência aeroespacial dos EUA, pretende colocar em ação um mirabolante plano de defesa para proteger a Terra de asteroides potencialmente catastróficos. O ponto principal do ambicioso projeto é construir um verdadeiro 'exército' de 1.000 naves espaciais projetadas para colidir com os asteroides e alterar suas trajetórias. A Nasa demonstrou com sucesso essa técnica em 2022, o que provou que a Terra tem uma defesa viável contra ameaças vindas do espaço.

Os cientistas tomaram como base o tamanho e a dimensão do asteroide que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos para elaborar o plano.

"A Nasa está comprometida em proteger a Terra de asteroides e cometas potencialmente perigosos A defesa planetária beneficia toda a humanidade e a estratégia e o plano de ação da Nasa descrevem como continuaremos a proteger nosso planeta natal na próxima década", disse o administrador-geral da agência, Bill Nelson.



Embora não haja ameaças imediatas de asteroides, a Nasa está tomando medidas proativas para se preparar para os piores cenários. Se um grande asteroide, como o que levou à extinção dos dinossauros, estivesse na direção da Terra, com chance de colisão em alguns meses, a Nasa pensa em fazer explosões nucleares controladas para desviar o asteroide do curso.



"Um impacto de asteroide com a Terra tem potencial para devastação catastrófica, e também é o único desastre natural que a humanidade agora tem tecnologia suficiente para prevenir completamente. O lançamento desta estratégia da NASA intensifica as intenções da NASA para os próximos 10 anos para garantir que a agência trabalhe tanto nacional quanto internacionalmente para proteger nosso planeta para o benefício de todos", afirmou Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da Nasa.