Jovem foi forçado a caminhar algemado para buscar explosivos, antes de ele ser liberado pelo exército israelense - AFP PHOTO

Jovem foi forçado a caminhar algemado para buscar explosivos, antes de ele ser liberado pelo exército israelenseAFP PHOTO

Publicado 16/10/2024 19:16

Os Estados Unidos exigiram nesta quarta-feira (16) explicações a Israel, depois que o New York Times publicou que o país usou civis palestinos como escudos humanos na Faixa de Gaza. Segundo o jornal, 11 esquadrões, em cinco cidades, coagiram civis palestinos a realizar tarefas como buscar explosivos e explorar o interior de túneis, para proteger os soldados israelenses.



A informação foi descrita pelo porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, como "incrivelmente perturbadora". “Se os fatos apresentados forem verdade, são totalmente inaceitáveis. Não pode haver justificativa para o uso de civis como escudos humanos. Seria uma violação não apenas do direito humanitário internacional, mas também do código de conduta das Forças de Defesa de Israel", criticou.



Sobre uma investigação das forças, Miller respondeu: “Mais do que investigar, se descobrirem violações, a responsabilização é necessária, e medidas para garantir que essas práticas não se repitam.”



O jornal citou um jovem, então com 17 anos, segundo o qual soldados israelenses o afastaram de sua família e o forçaram a caminhar algemado para buscar explosivos, antes de ele ser liberado.

Estados Unidos e Israel acusam repetidamente o Hamas de usar civis como escudos humanos na Faixa de Gaza.