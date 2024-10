Kamala tem menos apoio entre homens negros; já Trump se sai bem, apesar dos comentários intempestivos - AFP

Kamala tem menos apoio entre homens negros; já Trump se sai bem, apesar dos comentários intempestivosAFP

Publicado 16/10/2024 19:54

Os eleitores latinos do sexo masculino estão praticamente divididos entre Kamala Harris e Donald Trump, enquanto as mulheres preferem a candidata democrata ao republicano, destacou nesta quarta-feira (16) o Fundo Educacional da Associação Nacional de Funcionários Latinos Eleitos e Nomeados (Naleo).



Uma pesquisa realizada semanas atrás confirmou a tendência de voto dos hispânicos nos democratas. Kamala obteve 59% de apoio, contra 31% para Trump, informou em entrevista coletiva Arturo Vargas, diretor-executivo do Naleo, ressaltando que existe “uma lacuna significativa entre as preferências das mulheres e dos homens latinos".



"As latinas são muito mais propensas a apoiar a vice-presidente”, com cerca de 60% de respaldo, enquanto os homens estão divididos entre Kamala (46%) e Trump (42%), segundo uma pesquisa realizada na Califórnia. Essa tendência é observada em todo o país, disse Vargas.



Kamala também tem menos apoio entre os homens negros, em comparação com outros democratas no mesmo momento da campanha. Já Trump se sai bem, apesar dos seus comentários intempestivos.



O eleitorado latino é bastante cobiçado nos chamados estados-pêndulo, que não se inclinam por nenhum partido. "Pelo menos 17,5 milhões de latinos votarão” em nível nacional em 5 de novembro, o que representa um recorde, ressaltou Vargas. "Se você ignora os eleitores latinos, deixa votos na mesa”, advertiu.

“Se houver esforços para falar com os latinos sobre os temas que eles consideram importantes”, como a economia, eles "são persuasíveis" pelos dois partidos, afirmou na mesma entrevista Rosalind Gold, chefe de política pública do fundo.



O número de congressistas latinos deve aumentar após as eleições, que vão renovar toda a Câmara de Representantes e parte do Senado.