Marcelo Courrege e Carol Barcellos curtem viagem no Vietnã - Reprodução/Instagram

Marcelo Courrege e Carol Barcellos curtem viagem no VietnãReprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 16:30

Rio - A apresentadora Carol Barcellos e o repórter da Globo Marcelo Courrege estão curtindo uma viagem a dois pelo Vietnã. Nesta sexta-feira (18), ele compartilhou no Instagram fotos dos dois andando de metrô e tomando cerveja em um bar de Hanói, capital do país.

fotogaleria

Os dois assumiram o relacionamento publicamente no Carnaval deste ano. Apesar da discrição, o casal virou assunto nas redes sociais após a divulgação da notícia de que Carol foi madrinha de casamento de Courrege com a repórter Renata Heilborn, ex-Globo, de quem ela era grande amiga.

Após o fim do casamento, Renata foi às redes sociais contar que descobriu que o ex teria traído ela com Carol.

Demissão da Globo e novo desafio profissional

Em agosto, a apresentadora postou um textão comunicando sua saída da Globo após 20 anos. "Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento", iniciou ela.

Courrege comentou na publicação da namorada e escreveu: “História linda demais... E o melhor ainda está por vir. Te amo!”.

Poucos dias depois, Carol assinou contrato com o Times Brasil CNBC, novo canal de jornalismo focado em negócios que estreia no começo de novembro. Ela vai apresentar um programa semanal de esportes.