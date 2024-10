Olivia, gata de Taylor Swift, rouba a cena em vídeo da cantora - Reprodução / Instagram

Olivia, gata de Taylor Swift, rouba a cena em vídeo da cantoraReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 14:32

Rio - Taylor Swift movimentou a web com o vídeo de retorno da "The Eras Tour", nesta sexta-feira (18). Em suas redes sociais, a cantora surgiu no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Porém, um detalhe chamou a atenção dos internautas: ela estava acompanhada de sua gatinha Olivia.

fotogaleria

"De volta ao escritório", escreveu ela, acompanhado de um emoji de óculos escuros, na legenda da publicação. No vídeo, Taylor posou no estádio já preparado para o show que acontece na noite desta sexta-feira (18). A cantora usava uma calça jeans de lavagem clara e um moletom amarelo, além de óculos escuros. Em seu colo, a gata Olivia roubou a cena.



No X, antigo Twitter, os fãs da Loirinha ficaram animados com o vídeo e com a participação especial de Olivia. Na rede social, o nome da gatinha chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. "- Morreu de que? - Taylor Swift postando TikTok com a Olivia no meio do estádio!", publicou um perfil. "Não supero a cara da Olivia de 'mulher, me tira daqui'", brincou outro. "Desculpa, Taylor, mas o olhar de mil jardas de quem está julgando até sua alma, da Olivia, chamou mais atenção", escreveu um terceiro.

- morreu de que?



- TAYLOR SWIFT POSTANDO TIKTOK COM A OLIVIA NO MEIO DO ESTÁDIO!!!



pic.twitter.com/6b7UtmSpe1 — emilly foi na the eras (@folkorearcher) October 18, 2024