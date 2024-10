Roberto Carlos com a Neta, Giovanna Braga e o noivo Daniel Mamprim - Renata Vasconcelos/Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 14:30 | Atualizado 18/10/2024 16:00

Rio - Roberto Carlos prestigiou o casamento da neta, Giovanna Braga, de 26 anos, com Daniel Mamprim, em um templo evangélico de São Paulo, e compartilhou fotos do momento em suas redes sociais.

"Noite de uma linda festa no casamento de minha neta Giovanna com Daniel. Muitas felicidades para os dois, tudo de bom e que nosso Deus de bondade proteja e abençoe o casal", diz a legenda da publicação, postada nesta sexta-feira (18). A cerimônia intimista foi reservada para familiares e amigos próximos do casal.

Giovanna é filha de Dudu Braga, que morreu em 2021 de complicações de um câncer no peritônio. O radialista tinha mais dois filhos: Gianpietro, também da união com Márcia Malheiros e Laura, a caçulinha, do relacionamento com Valeska Braga.

Laurinha, que recebeu esse nome em homenagem à bisavó, Lady Laura, fez aniversário essa semana e deu o primeiro pedaço do bolo para o vovô Roberto Carlos.