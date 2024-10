Virginia Fonseca reclamou de dores em meio a tratamento da enxaqueca - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 22:19

Rio - Presença constante nas redes sociais, Virginia Fonseca esclareceu o motivo de seu sumiço nesta sexta-feira (18). A influenciadora de 25 anos reclamou de fortes dores causadas pela adaptação ao tratamento de enxaqueca, que tem como objetivo controlar os sintomas da doença.

Na última quarta-feira, a mulher de Zé Felipe contou detalhes do procedimento , que inclui injeções no crânio. "Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto. Pensa em você ter que viver todos os dias com dor de cabeça. Pensa em você acordar com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui [nas redes sociais], compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa", explicou.