Dany Bananinha faz cirurgia após descobrir 'enormes nódulos' nos seios devido às próteses de silicone - Reprodução / Instagram

Dany Bananinha faz cirurgia após descobrir 'enormes nódulos' nos seios devido às próteses de silicone Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 19:54

Rio - Dany Bananinha, 48, revelou nesta sexta-feira (18) que enfrentou um problema de saúde nos últimos meses. Em um desabafo nas redes sociais, a atriz compartilhou que, durante exames de rotina, foram identificados "dois enormes nódulos" em seus seios. A descoberta ocorreu após uma investigação iniciada devido a uma contratura capsular, complicação associada ao uso de próteses de silicone.



"Finalmente tomei coragem de vir aqui dividir com vocês a minha história, os meus oito meses de sofrimento, a minha vitória, a minha cicatriz, que vocês sempre me perguntam, e reforçar a importância de estarmos sempre com todos os exames mamários em dia", declarou a assistente de produção do Domingão com Huck.



"Sempre que tem uma contratura capsular, devemos investigar a cápsula da prótese (mandamos para análise e biópsia), pois existe um tipo raro de linfoma chamado ALCL, que pode ocorrer nessa cápsula. Em relação ao meu caso específico, o nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone", declarou ela, que deu à luz Lara em 2020.



"O que chamou a nossa atenção era o tamanho desse nódulo, que era em torno de 8x4 cm e se encontrava dentro dessa cápsula, ou seja, em contato direto com meu implante, o que poderia ter dado infecção. O médico explicou que em alguns casos, ao deparar com essa situação, retiramos a prótese e a cápsula e 'montamos' a mama da paciente (sem colocar outro implante no momento). Nesses casos, é indicado a paciente ficar de 3 a 6 meses sem próteses novas e, após esse período, fazer uma nova cirurgia para a colocação desses novos implantes, devido ao risco de infecção", acrescentou.



A assistente de produção do 'Domingão com Huck' contou que, no caso dela, foi possível trocar a prótese. "Optamos por lavar exaustivamente, inclusive com antibióticos, e após a total lavagem dessa loja do implante, colocamos novos pares de implantes. Só fizeram isso porque conseguiram retirar completamente o nódulo, e toda a secreção sebácea que se encontrava na minha mama. Cirurgia feita com sucesso!!", afirmou.



Dany, no entanto, disse que a luta começou depois disso, mas deixaria para falar sobre isso em outro momento.