Lisandra Souto - Divulgação

Lisandra SoutoDivulgação

Publicado 18/10/2024 14:07

Rio - Lisandra Souto que está longe das telinhas desde 2017, revelou mudança no visual e anunciou um novo investimento: o lançamento de uma linha de maquiagem em parceria com sua filha, Yasmin, de 24 anos. Além disso, Lisandra passou por um transplante de sobrancelhas, o que chamou atenção de seus seguidores nas redes sociais.

fotogaleria



Lisandra fez questão de compartilhar com seus seguidores detalhes sobre o procedimento. Em uma entrevista ao portal Heloisa Tolipan, a atriz explicou o motivo por trás da decisão de recorrer ao procedimento estético: “A minha sempre me incomodou muito porque eu nunca achei ter uma sobrancelha bonita. Ela era inicialmente grossa, mas que ia se tornando fina na ponta. Era algo que me incomodava. Ao longo do tempo fui tentando equilibrar para dar um pouco mais de harmonia”, contou Lisandra.



O transplante de sobrancelhas é um procedimento que se diferencia da micropigmentação por ser permanente. Enquanto a micropigmentação utiliza pigmentos para desenhar os fios, o transplante é realizado com a implantação de folículos capilares, proporcionando um resultado natural e duradouro. Esse procedimento tem ganhado cada vez mais popularidade entre as pessoas que buscam soluções definitivas para falhas nas sobrancelhas.

Lisandra fez questão de compartilhar com seus seguidores detalhes sobre o procedimento. Em uma entrevista ao portal Heloisa Tolipan, a atriz explicou o motivo por trás da decisão de recorrer ao procedimento estético: “A minha sempre me incomodou muito porque eu nunca achei ter uma sobrancelha bonita. Ela era inicialmente grossa, mas que ia se tornando fina na ponta. Era algo que me incomodava. Ao longo do tempo fui tentando equilibrar para dar um pouco mais de harmonia”, contou Lisandra.O transplante de sobrancelhas é um procedimento que se diferencia da micropigmentação por ser permanente. Enquanto a micropigmentação utiliza pigmentos para desenhar os fios, o transplante é realizado com a implantação de folículos capilares, proporcionando um resultado natural e duradouro. Esse procedimento tem ganhado cada vez mais popularidade entre as pessoas que buscam soluções definitivas para falhas nas sobrancelhas.

Já sobre o novo projeto de Lisandra e sua filha reflete a paixão de ambas pelo universo da maquiagem. Yasmin, fruto do casamento de Lisandra com o ex-jogador de vôlei Tande, tem demonstrado interesse no setor, e a sociedade entre mãe e filha está marcada para ser lançada em 2024. A atriz, aos 49 anos, não esconde sua alegria com essa nova fase como empresária.