Patrícia Poeta - Reprodução do Instagram

Patrícia Poeta Reprodução do Instagram

Publicado 18/10/2024 10:41

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, aproveitou a sexta-feira de folga para ir à praia. A apresentadora do "Encontro" , da TV Globo, renovou o bronzeado nas areias e compartilhou alguns cliques do momento de lazer com os mais de 3 milhões de seguidores do Instagram.

fotogaleria

"Folga. Ótima sexta para nós", desejou a jornalista. Não demorou muito para os internautas reagirem. "Merece demais. Aproveita", disse um fã de Patrícia. "Linda", elogiou outro. "Maravilhosa", opinou uma terceira pessoa.

Com a folga de Poeta, que completa mais um ano de vida, neste sábado (19), o "Encontro" desta manhã foi apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida.