Dua Lipa canta com Elton JohnReprodução / Youtube

Publicado 18/10/2024 11:44

Rio - Elton John, de 77 anos, fez uma participação no show de Dua Lipa, de 29, nesta quinta-feira (17), no Royal Albert Hall, em Londres, na Inglaterra. No palco, os artistas cantaram o sucesso "Cold Heart" e empolgaram o público presente. Vídeos do dueto foram compartilhados nas redes sociais.

Essa foi a segunda vez que Elton e Dua apresentaram a canção ao vivo. A primeira foi em show do artista no Dodger Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos, há quase dois anos.