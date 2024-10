Preta Gil e o filho, Francisco Gil - Reprodução / Instagram

Preta Gil e o filho, Francisco Gil Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 13:22

Rio - Preta Gil viveu um momento de grande emoção nesta quinta-feira (17) ao assistir seu filho, Francisco Gil, cantar pela primeira vez "Sinais de Fogo", um dos maiores sucessos da carreira dela. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o olhar de orgulho e admiração da cantora, que também escreveu um texto em homenagem ao filho, celebrando a apresentação.

"Ontem fui assistir ao show do meu filho e ele cantou 'Sinais de Fogo' pela primeira vez! Me emocionei demais e fiquei babando mesmo a cria! Foi um sopro de amor e axé em meu peito! Estou extremamente orgulhosa do cantor, compositor, músico e produtor que você é! Voa meu filho, Francisco Gil! Te amo infinito!", escreveu a artista na legenda da publicação.E não foi só a mãe coruja que se emocionou. Francisco Gil deixou um recado especial para ela. "Ele fica nervoso, se emociona, segura a onda e esquece a letra… Depois, se lembra! Te amo, mãe. Foi demais você lá!", escreveu.Enquanto Francisco cantava "Sinais de Fogo", da plateia, em certo momento, sentada na cadeira, Preta Gil falou alto para o filho: "te amo!".Filho único da cantora, Francisco Gil tem 29 anos e é fruto de sua antiga relação com o ator Otávio Muller.