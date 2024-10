Angélica e Huck com os filhos Eva, Benício e a norinha Duda Guerra - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 13:06 | Atualizado 18/10/2024 13:11

Rio - Angélica e Luciano Huck curtem uma viagem em família por Orlando, na Flórida (EUA), e a apresentadora compartilhou imagens no parque Universal Studios ao lado do marido, dos filhos, Eva, Joaquim e Benício e a namorada Duda Guerra.

"Foram dois dias incríveis na Universal Studios, aproveitando cada momento com família e amigos! Diversão, aventura e muitas lembranças especiais", escreveu ela na legenda da publicação nesta sexta-feira (18).

"Que delícia!!! Estou sonhando em levar a Lara e ela também", disse Dany Bananinha, que trabalha no "Domingão com Huck".

Duda Guerra, a "norinha" de Angélica e Huck, de 16 anos, viajou sozinha pela primeira vez sem os pais. Ela tem mostrado a rotina da viagem, que inclui além das visitas aos parques, dia de kart, café da manhã no hotel e até treino na academia. Benício e a namorada apareceram pela primeira vez publicamente no Rock in Rio.