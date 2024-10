William Bonner no Jornal Nacional - Reprodução / Globo

William Bonner no Jornal NacionalReprodução / Globo

Publicado 18/10/2024 09:51

Rio- William Bonner teve sua voz alterada com uso de Inteligência Artificial em um golpe financeiro do qual é vítima. No vídeo falso, modificado através de um outro publicado nas redes sociais do "Jornal Nacional", o apresentador convida supostamente as pessoas a clicarem em um link para conferir se elas têm direito a receber uma indenização por vazamento de dados.

Segundo uma publicação postada no perfil oficial do "JN" no Instagram, os golpistas cobram uma taxa chamada “imposto de saque” para a pessoa receber supostamente o dinheiro. Além disso, é importante ressaltar que o governo federal alertou que não possui esse programa de indenização.



Essa técnica que altera a voz e o conteúdo de um vídeo original é chamada de deepfake. Uma das dicas para descobrir se o vídeo é fake é observar se o áudio está sem sincronia com o movimento da boca, além de ficar atento a palavras usadas com tom de urgência, que forcem o internauta a clicar rapidamente no link, por ser uma "última chance" para obter aquilo que os golpistas prometem.