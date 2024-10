Maya e namorado - Reprodução Instagram

Publicado 18/10/2024 13:29

Rio - Maya Massafera, de 44 anos, surpreendeu os internautas ao apresentar seu namorado em um vídeo do 'Vlog da Maya' publicado nesta quarta-feira (17), no Instagram. No episódio, a influenciadora aproveitou para questionar a possibilidade de uma relação não monogâmica, e perguntou se o affair estaria saindo com outras pessoas.



"Eu estava falando de você. Eu quero saber uma coisa. Você não me deixou olhar teu telefone direito. Você tá saindo com alguém?", perguntou. O namorado da influencer garantiu que não e ela questionou: "Se eu sair com outra pessoa, você vai ficar chateado? Se eu quiser beijar outra pessoa hoje, eu posso beijar?". E o jovem afirmou que não sentiria ciúmes de Maya.



A interação entre os dois se aprofundou quando o namorado revelou que vai se mudar para outra região, sugerindo a possibilidade de uma relação aberta a Maya.