Bruno Mars presenteia Rosé com biscoitos temáticos do Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 16:11

Rio - Bruno Mars surpreendeu a integrante da banda sul-coreana Blackpink Rosé ao enviar um café da manhã temático do Brasil para ela no quarto do hotel, nesta sexta-feira (18). Os artistas, que acabaram de lançar uma música juntos, estão no Rio.

A cantora acordou com a surpresa nesta sexta-feira, data de lançamento do single "APT.", parceria dos dois. "Quando o Bruno Mars te envia biscoitos do Bruno Mars. Que romântico", escreveu ela na legenda do story em que mostra um carrinho lotado de guloseimas com o desenho do cantor com a camisa do Brasil.

O mimo veio depois que os dois curtiram juntos o jogo Fla-Flu no Maracanã , na noite desta quinta-feira (17). Em seu perfil, Rosé compartilhou um vídeo ao lado de Bruno dos dois fazendo brincadeiras para a câmera enquanto estavam em um camarote do estádio.

Na quarta-feira (16), Bruno Mars despertou a curiosidade dos seguidores ao compartilhar o registro de um encontro com Rosé . Na legenda, ele contou que a cantora apresentou para ele um jogo de bebida coreano e tentou beijá-lo logo depois.

Bruno Mars está no Rio para três dos 14 shows que tem marcado no Brasil. Depois da maratona de seis apresentações em São Paulo, o cantor desembarcou na Cidade Maravilhosa e performou nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos. Ele volta ao aos palcos no sábado (19) e no domingo (20). Depois, fará shows em Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

FOFO! Bruno Mars enviou um café da manhã para Rosé. pic.twitter.com/6M5ECNwivO — Bruno Mars Access (@BrunoMarsAccess) October 18, 2024